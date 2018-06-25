Домрачева и Скардино завершили карьеру. Кто теперь будет выступать за сборную Беларуси?

Уход ряда ведущих биатлонисток поставил белорусский биатлон в непростую ситуацию. В феврале наша женская эстафета выиграла золото Олимпийских игр, а теперь на эту самую эстафету с трудом хватает людей. SPORT.TUT.BY рассказывает, на кого в следующем сезоне может рассчитывать белорусская команда.

Кого уже потеряла наша команда? Три биатлонистки точно завершили карьеру. Об этом объявили Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Надежда Писарева. Домрачева и Скардино — лидеры команды в последние 10 лет. Писарева стабильно входила в топ-5 лучших биатлонисток страны, но проблемы со здоровьем не дали ей полностью раскрыться. Ее уход в нынешней ситуации — тоже большая потеря. Была информация о завершении карьеры Дарьи Юркевич, но официально она об этом не заявляла. Последний сезон для призера индивидуальной гонки Кубка мира выдался непростым, ей не удалось отобраться на Олимпиаду, но сейчас есть смысл продолжить выступления. Юркевич в нынешней ситуации может быть железным участником эстафеты.

Фото: Биатлон Онлайн К сожалению, из-за операции на плече выбывает Динара Алимбекова. Даже если она успеет восстановиться к старту сезона, то вряд ли сразу будет в хорошей форме из-за пропуска подготовительного периода. Динара еще совсем молодая спортсменка, а потому приоритетом для нее должно быть полное восстановление от травмы. Анастасия Киннунен (Дуборезова) вернулась к выступлениям после рождения ребенка, но про нее совсем ничего не слышно. Она не была включена в состав национальной сборной, а тренировки проводит в Финляндии. Никакой информации о возвращении ее в состав белорусской команды не было. Ничего не слышно и про Кристину Ильченко — молодую россиянку, которая за два года в Беларуси так и не смогла улучшить свою стрельбу и выступала преимущественно на Кубке IBU. Перспективная Дарья Блашко не нашла общего языка с федерацией и еще перед началом прошлого сезона перешла в сборную Украину. Впереди у нее год карантина, по истечении которого она сможет начать выступления за новую команду. Наконец, команду покинула успешная связка тренеров Эдер-Свобода, с которыми биатлонистки легко находили общий язык и добивались поставленных целей.

Кто тогда остается? Лидером женской сборной Беларуси в новом сезоне будет Ирина Кривко, которая постепенно прогрессирует и по итогам прошлого сезона впервые вошла в топ-20 общего зачета Кубка мира. Если она продолжит прибавлять и дальше, то в ближайшие годы сможет подобраться к первой десятке, а это уже топ-уровень.

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY В команду также включена Анна Сола. Участница золотой эстафеты юниорского чемпионата мира в Раубичах быстрее своих одногодок Динары Алимбековой и Дарьи Блашко закрепилась в основном составе и начала набирать очки, но последний сезон ей по разными причинам совсем не удался. Она выступала исключительно на Кубке IBU, где была далеко от первых позиций. Больше никого в составе сборной Беларуси нет. Мы будем надеяться на быстрое восстановление Алимбековой и продолжение карьеры Юркевич, но говорить об этом наверняка нельзя. Как видим, сборной пока не хватает людей даже на заявку в эстафету, не говоря уже про заполнение квоты в пять человек. Не исключено, что к составу будут подключаться Анастасия Ануфриева и Ольга Гаврилкина, но их результаты в предыдущие сезоны были далеки от уровня Кубка мира. Про привлечение других молодых спортсменок речи не идет по одной простой причине — их просто нет. В чемпионате Беларуси среди юниорок выступала… одна биатлонистка.

Федерация снова прибегнет к натурализации? Возвращение к давно знакомой практике латания дыр за счет приглашения российских биатлонисток очень вероятно, но и это вряд ли станет панацеей. В пять лет были завезены Анастасия Калина, Мария Панфилова и Кристина Ильченко. Как оказалось, они недостаточно конкурентоспособны даже для борьбы за топ-40.

Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн Вряд ли нам помогут с хорошими кадрами и сейчас. В прошлом сезоне ни одна российская биатлонистка не попала на подиум, а до Олимпиады были допущены лишь Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Восточный сосед испытывает слишком большие проблемы с составом, чтобы делиться с нами спортсменками, поэтому стоит рассчитывать лишь на пополнение биатлонистками уровня ниже среднего, которые просто закроют дыры, но не станут новыми лидерам команды.

А что у мужиков? Мужской сборной в последние годы неслабо достается, причем не только от болельщиков . Удивительно, но в этом году ее перспективы выглядят более радужно. Во-первых, в команду вернулся тренер Олег Рыженков, при котором мужчины показывали свои лучшие результаты. Во-вторых, у сборной нет кадровых потерь. В составе есть опытные Владимир Чепелин и Сергей Бочарников, а также молодые, но перспективные Максим Воробей, Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский и Роман Елетнов. Надеемся, откроется второе дыхание у Александра Дорожко.

Владимир Чепелин. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY По большому счету, в распоряжении Олега Рыженкова есть два приблизительно равных состава. Женская команда об этом может только мечтать.

На что можно рассчитывать в новом сезоне? И у мужчин, и у женщин успешным результатом можно будет считать выступление на границе топ-10 в Кубке наций. Те же попадания в десятку в эстафетах также смело записывайте в плюс. Что касается личных соревнований, то Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников могут на отдельных стартах сражаться за топ-10, а в случае с Кривко и медали в гонках с четырьмя огневыми рубежами. Но куда важнее не отдельные результаты, а прогресс каждого спортсмена по сравнению с прошлым сезоном.