Почему у пилотов и стюардесс выше шансы заболеть раком

Новое исследование показало, что у пилотов и бортпроводников может быть повышенный риск возникновения рака. Об этом пишет livescience.com.

Исследователи обнаружили, что женщины и мужчины в летных экипажах США имеют более высокие показатели возникновения многих видов рака по сравнению с общей популяцией. Список включает рак молочной железы, шейки матки, кожи, щитовидной железы, а также рак толстой кишки, желудка, пищевода, печени и поджелудочной железы.

Одним из возможных объяснений этих повышенных показателей является то, что стюардессы подвергаются воздействию многих известных и потенциальных канцерогенов в рамках своей рабочей среды, рассказала автор исследования Ирина Мордухович, научный сотрудник Гарвардского университета.



Фото: Reuters

Один из этих канцерогенов — это космическое ионизирующее излучение, которое увеличивается на больших высотах. Этот тип излучения особенно вреден для ДНК и является известной причиной рака молочной железы и немеланомного рака кожи, рассказала Ирина и добавила, что экипажи воздушных кабинетов получают самую высокую годовую дозу ионизирующей радиации на работе среди всех работников в США.

В новой работе исследователи рассмотрели данные более чем 5300 бортпроводников из разных авиакомпаний. Учеными были проанализированы показатели заболеваемости раком у этих летных работников по сравнению с группой из 2700 человек, которые имели аналогичный доход и образовательный статус, но не были связаны с полетами.

Исследователи обнаружили, что у женщин-стюардесс показатели рака молочной железы были примерно на 50 процентов выше, чем у других женщин. Кроме того, у них были более чем в два раза выше показатели меланомы и в четыре раза выше частота возникновения немеланомного рака кожи.

Авторы исследования заявили, что эти повышенные показатели заболеваемости раком у стюардесс наблюдались даже несмотря на низкий уровень курения и ожирения.



Изображение: Arcturus / wikipedia.org

Потенциальные риски рака для бортпроводников не ограничиваются космическим ионизирующим излучением. Мордухович рассказала, что члены экипажа также регулярно подвергаются воздействию большего количества УФ-излучения, чем население в целом, что может сделать этих работников более уязвимыми к раку кожи.

Кроме того, в некоторых исследованиях было обнаружено, что нарушения циркадного ритма (джетлаг, смена часовых поясов) также могут быть связаны с повышенным риском развития рака. Эти нарушения могут привести к изменениям иммунной функции и клеточного метаболизма, что может снизить подавление опухолей.

По словам Мордухович, увеличивать риск некоторых видов рака могут химические загрязнители в салоне, например, соединения, возникающие при работе двигателей.

Бортпроводники — это не единственные воздушные путешественники с более высокими шансами возникновения рака. Риск также может быть выше у пилотов и очень часто летающих пассажиров.

Она отметила, что исследования пилотов показали более высокие показатели заболеваемости раком кожи и предстательной железы, добавив, что у пилотов также обнаружено нарушение суточного ритма. Однако в сравнении со стюардессами эта категория работников получает больше времени для сна и отдыха.