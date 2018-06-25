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Сделано в Беларуси. Пять суперпопулярных мобильных приложений

26.06.2018 15:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Сделано в Беларуси. Пять суперпопулярных мобильных приложений
Фото из открытых источников

MSQRD

Мобильное приложение MSQRD, изменяющее человеческую внешность во время видеочатов в режиме реального времени, появилось в конце 2015 года. За первый месяц с момента релиза его скачали более миллиона человек, к концу февраля 2016 года количество пользователей выросло до 10 млн.

Сделано в Беларуси. Пять суперпопулярных мобильных приложений
Фото: Фото из открытых источников

Вскоре приложением заинтересовались представители социальной сети Facebook, которые в итоге приобрели сервис, а его основатели - Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин - переехали в Лондон, где стали работать в местном офисе Facebook.

MAPS.ME

Сервис MAPS.ME позволяет загружать на мобильные устройства карты и затем пользоваться ими, даже если отсутствует доступ в Интернет. Проект родился в Беларуси в 2010 году. Первоначально он назывался немного иначе - MapsWithMe.

Сделано в Беларуси. Пять суперпопулярных мобильных приложений
Фото: Фото из открытых источников

Главный офис MAPS.ME находился в Цюрихе, а центр разработок - в Минске. Сервис достаточно быстро получил признание у нас в стране, а после на него обратили внимание и за рубежом. В 2014 году приложение было продано корпорации Mail.ru Group за несколько десятков миллионов долларов. В том же году команда MAPS.ME переехала в российскую столицу.

FLO

Мобильная платформа для женского здоровья Flo делает прогноз менструального цикла, позволяет отслеживать беременность, дает персональные рекомендации и предлагает возможность анонимного общения с экспертами и другими пользователями внутри приложения.

Сделано в Беларуси. Пять суперпопулярных мобильных приложений
Фото: Фото из открытых источников

Ее издатель - американская компания OWHealth, а разработчик - минская «Айдиономикс Диджитал». Сейчас у Flo более 17 млн активных пользователей. В августе 2017 года стало известно о $5 млн инвестиций. В числе инвесторов - известная супермодель Наталья Водянова. По некоторым данным, мобильное приложение в мае 2018 года стало самым популярным в мире в категории «Здоровье и фитнес» по количеству новых установлений на платформе iOS.

APALON

Компания Apalon минчан Петра Скоромного и Матвея Тимошенко работает с 2007 года и стала одним из мировых лидеров мобильной разработки. Ими созданы десятки приложений - будильник, фонарик, диктофон, информатор погоды, запись звонков.

Компания зарекомендовала себя одним из мировых лидеров в разработке продуктов для App Store, Google Play, Amazon Marketplace. Суммарный объем установок приложений уже перевалил за 400 млн.

VIBER

Мобильное приложение для интернет-звонков и сообщений Viber (Вайбер) было запущено в 2010 году. Если быть точным, то Viber Media никогда не был белорусской компанией, однако в нашей стране находятся центры технической разработки и поддержки приложения - в Бресте и Минске.

Сделано в Беларуси. Пять суперпопулярных мобильных приложений
Фото: Фото из открытых источников

Поэтому можно сказать, что оно в некотором роде «сделано в Беларуси». Сегодня мировая аудитория Viber составляет более миллиарда зарегистрированных пользователей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Исполнительный директор СООО «Системные технологии» Владислав ГРАМОВИЧ в комментарии «АиФ» подтверждает, что многие IT-продукты, популярные сейчас у пользователей по всему миру, созданы именно нашими разработчиками. При этом в ряде случаев белорусских специалистов нанимают для разработки продуктов на условиях аутсорсинга зарубежные представители. Поэтому мобильных приложений, сделанных белорусами, на самом деле гораздо больше, чем нам об этом известно.

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Многие мобильные приложения, в создании которых участвовали наши разработчики, известны во всем мире. «АиФ» поговорил со специалистом и выделил наиболее...
 
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