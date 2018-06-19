«Пристегнись к безопасности» — под таким девизом 29 июня Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения

По мнению экспертов, до 380 жизней наших граждан в год можно было бы спасти, если бы все пристегивали ремни безопасности. Непристегнутый ремень является одной из самых распространенных сопутствующих причин смертности в результате дорожно-транспортного происшествия.

Поскольку уровень смертности при непристегнутом ремне в 5-6 раз выше, использование ремня безопасности является обязательным. Это правило применяется как к водителю, так и ко всем пассажирам, сидящим как на переднем, так и задних сиденьях автомобиля на всех дорогах, даже в случае непродолжительной поездки. Водитель несет ответственность за использование ремня безопасности всеми пассажирами независимо от их возраста. В силу физиологических особенностей ребенка пристегивание его обычным ремнем безопасности является малоэффективным, а иногда и усугубляет последствия ДТП. Дети в возрасте до 12 лет должны перевозиться с использованием специальных удерживающих устройств и иных средств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Устройство должно соответствовать росту и весу ребенка.

Неверные суждения об использовании ремня безопасности

«Ремень не нужен для непродолжительных поездок».

Неверно. Половина ДТП со смертельным исходом происходят в районах проживания участников дорожно-транспортного происшествия.

«Ремень не играет роли при небольшой скорости».

Неверно. Без ремня безопасности удар может стать смертельным даже при скорости 20 км/ч. Пластические хирурги знают немало последствий ударов лицом о многослойное ветровое стекло.

Если же ремень пристегнут, удар практически никогда не будет смертельным при скоростном режиме, установленном в городе.

«Ремень опасен. Он может заблокироваться, и в случае ДТП я не смогу выйти из автомобиля». Неверно. В случае ДТП при сильном ударе ремень безопасности предоставляет единственный шанс остаться в сознании и быстро покинуть автомобиль.

«Ремень — это моя проблема: никого не касается, если я его не пристегиваю». Неверно. Использование ремня — осознанное выполнение гражданского долга. ДТП стоят обществу очень дорого: выезд оперативных служб, первая помощь, госпитализация, реабилитация, в худшем случае — похороны и т. д.

Нет смысла разрушать собственную жизнь либо терять ее ради сиюминутного иллюзорного ощущения свободы. Какая может быть свобода у потерпевшего в ДТП, который проводит несколько месяцев в больнице или остается инвалидом на всю жизнь? В плане семейной жизни речь идет прежде всего об ответственности родителей перед своими детьми. С одной стороны, родители не имеют права подвергать опасности жизнь детей, с другой — должны прививать детям осознание необходимости использования детского удерживающего устройства и ремней безопасности.

В очередной раз хочется напомнить про ответственность за непристегнутый ремень безопасности: предупреждение или штраф до 1 базовой величины. Если подобное нарушение будет выявлено повторно в течение года придется заплатить штраф от 2 до 5 БВ.

За перевозку детей без специальных детских удерживающих устройств водителю грозит предупреждение или штраф до 4 БВ, за повторное в течение года подобное нарушение предусмотрен штраф от 2 до 8 БВ.

Е. ЛУТОХИН,

вриод начальника отделения ГАИ РОВД.