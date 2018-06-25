Потрясающий вертикальный прыжок 20-тонного горбатого кита запечатлели на фото

Джон Гудридж (фотограф дикой природы) находился на круизном лайнере, совершающего плавание к местам обитания китов.

По его словам, за свои 54 года работы никогда подобного не видел. Уникальность кадра в том, что обычно киты выпрыгивают из воды в сторону, а этот прыгнул совершенно вертикально.