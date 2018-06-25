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«Беларуси есть чем поделиться, что рассказать». Молодёжный профсоюзный форум «ТЕМП-2018» стартовал в Минске

26.06.2018 15:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Представители профсоюзных организаций из двух десятков стран собрались на масштабном форуме в Минске, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

«Беларуси есть чем поделиться, что рассказать». Молодёжный профсоюзный форум «ТЕМП-2018» стартовал в Минске

За неделю двум сотням активистов предстоит пообщаться с представителями бизнеса, поделиться опытом своих стран в развитии профсоюзного движения, защите прав и предоставлении льгот трудящимся. В центре внимания также развитие «зеленой» и цифровой экономики. Примечательно, что на открытие форума «Темп-2018» его участники приехали на белорусских электробусах.

«Беларуси есть чем поделиться, что рассказать». Молодёжный профсоюзный форум «ТЕМП-2018» стартовал в Минске

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Проблемы или вопросы, которые есть и которые активно обсуждает сегодня весь мир, Международная организация труда – мы недавно обсуждали это на форуме. Можно назвать его «взрослым» профсоюзным форумом, где было порядка 38 стран, представители от профсоюзов, которые также привезли свои практики и форматы.

Мы предлагаем молодежи пообсуждать и быть причастной к этому обсуждению. «Зеленая» экономика – это будущее экономики. Сегодня надо к этому готовиться, тем более, у Беларуси есть чем поделиться, что рассказать и что показать.

«Региональная программа» станет особенностью нынешнего молодежного форума. Международная делегация активистов профсоюзного движения посетит крупные промышленные предприятия в самых разных уголках Беларуси. В их числе – завод «БЕЛДЖИ», Оршанский льнокомбинат и «Белшина».

«Беларуси есть чем поделиться, что рассказать». Молодёжный профсоюзный форум «ТЕМП-2018» стартовал в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Представители профсоюзных организаций из двух десятков стран собрались на масштабном форуме в Минске, сообщили в программе «Новости 24 часа» на...
 
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