|
Лукашенко назначил новых чиновников
Президент 26 июня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение назначить трех новых заместителей министров и чиновников на новые посты.
О кадровых решениях сообщает
На пост председателя Высшей аттестационной комиссии назначен Александр Гучек, послом Республики Беларусь в Нигерии, Гане и Камеруне стал Вячеслав Бриль, генеральным консулом в Стамбуле – Алексей Швед.
Президент также дал согласие на назначение других чиновников.
Николай Рогащук занял пост заместителя председателя Минского облисполкома, Анатолий Щупленков стал главой Белыничского райисполкома, Иван Барташевич – Круглянского райисполкома.
Главой администрации Центрального района Минска назначен Дмитрий Петруши, первым заместителем министра ЖКХ – Виталий Смирнов, замминистра информации – Игорь Бузовский, первым замминистра образования – Ирина Старовойтова.
Назначен также новый генеральный директор ОАО «Белшина», им стал Владимир Карпяка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент 26 июня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение назначить трех новых заместителей министров и чиновников на новые посты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)