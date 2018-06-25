Лукашенко назначил новых чиновников

Президент 26 июня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение назначить трех новых заместителей министров и чиновников на новые посты.

О кадровых решениях сообщает пресс-служба главы государства.

На пост председателя Высшей аттестационной комиссии назначен Александр Гучек, послом Республики Беларусь в Нигерии, Гане и Камеруне стал Вячеслав Бриль, генеральным консулом в Стамбуле – Алексей Швед.

Президент также дал согласие на назначение других чиновников.

Николай Рогащук занял пост заместителя председателя Минского облисполкома, Анатолий Щупленков стал главой Белыничского райисполкома, Иван Барташевич – Круглянского райисполкома.

Главой администрации Центрального района Минска назначен Дмитрий Петруши, первым заместителем министра ЖКХ – Виталий Смирнов, замминистра информации – Игорь Бузовский, первым замминистра образования – Ирина Старовойтова.

Назначен также новый генеральный директор ОАО «Белшина», им стал Владимир Карпяка.