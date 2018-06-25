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В Молдове аннулировали результаты выборов мэра Кишинева
Высшая судебная палата Молдовы в понедельник, 25 июня, оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов выборов мэра Кишинева. Об этом сообщает портал Noi.md.
"Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в муниципии Кишиневе", – цитирует сообщение
Согласно информации, 19 июня суд Кишинева признал местные выборы недействительными, а после Апелляционная палата оставила в силе решение первой инстанции.
Отметим, что выборы на пост мэра Кишинева состоялись 20 мая 2018 года. Дорин Киртоакэ, отстраненный в 2017 году от должности на время расследования уголовного дела о коррупции, объявил 16 февраля о своей отставке.
В ходе досрочных выборов наибольшее количество голосов набрал лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (около 52%) и обошел своего оппонента Иона Чебана (около 48% голосов).
19 июня 2018 года после решения суда Кишенева об отмене результатов выборов в Молдове началась волна протестов.
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Высшая судебная палата Молдовы в понедельник, 25 июня, оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов выборов мэра Кишинева. Об этом...
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