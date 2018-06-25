Запрет на посещение лесов стали снимать

Ограничения уже не действуют в четырёх районах Минской области: Дзержинском, Минском, Столбцовском и Червенском.



Прошедшие дожди понизили класс пожарной опасности. И всё же снимать запрет специалисты не торопятся, в большинстве регионов он остаётся. За нарушение – штраф до 25 базовых величин или свыше 600 рублей.