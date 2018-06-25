ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Миролюбие является основой белорусской внешней политики

26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты послов Замбии, Италии, Республики Кипр, Республики Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Узбекистана и Эквадора, передает пресс-служба главы государства.

«Беларусь – исключительно мирная страна. Мы хорошо помним уроки прошлого. Бережно относимся к настоящему. Вдумчиво – к будущему нашего Отечества. Поэтому основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие. В это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированностъ, прагматичность и последовательность. Особенно во внешней политике», – сказал президент, добавив, что Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. 

«Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью», – подчеркнул белорусский лидер.

Также президент напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Узбекистаном. 

«Дорожим узами дружбы, связывающими белорусский и узбекский народы. Приветствуем решение нашего многолетнего партнера открыть в Минске полноценное диппредставительство. Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога», – сказал Лукашенко.

Он также констатировал, что одна из приоритетных задач дипломатии Беларуси – выстраивание добрососедских и равноправных отношений с Польшей.

«Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в нашем регионе», – заявил глава государства, добавив, что взаимодействию необходимо придать устойчивый и последовательный характер и Беларусь к этому готова.

Кроме того, президент напомнил о годах успешного сотрудничества по широким вопросам между Беларусью и Италией. 

«Нам всегда удавалось решать любые задачи в атмосфере открытости и доверия. Убежден, что активный политический диалог, реализация совместных экономических проектов, взаимодействие в культурной и научной сферах всецело отвечают интересам наших народов», – подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что страна достигла неплохих показателей в торговле с Кипром, но сейчас «пришло время подумать над совместными проектами в банковском деле, в сферах информационно-коммуникационных технологий и туризма».

«Благо, что резервы для этого имеются», – сказал белорусский лидер, добавив, что государство заинтересовано в развитии отношений с Кипром по всем вопросам как двусторонней, так и глобальной повестки дня. 

Встреча союзников
Саммит ЕАЭС в Сочи

Он также приветствовал послов из государств Азии, Латинской Америки и Африки, отметив, что взаимодействие с их странами представляет для Беларуси особый политический и безусловный экономический интерес.

Так, например, страна ждет успешного осуществления совместных проектов в различных отраслях промышленности, здравоохранении и подготовки кадров с Пакистаном, для чего в последние годы сформированы необходимые механизмы.
Кроме того, Беларусь открыта для активизации разнопланового сотрудничества с Непалом. 

«Располагая значительным индустриальным и образовательным потенциалом, можем оказать содействие развитию вашего государства», – предложил Лукашенко.

Внимательно Беларусь наблюдает и за обновлением Мьянмы. 

«Полагаем, что откроются новые возможности и перспективы для расширения контактов в различных сферах», – отметил глава государства.

А одним из ключевых партнеров Беларуси в Южной Америке Лукашенко назвал Эквадор. 

«Нас сближают созвучные приоритеты внутренней и внешней политики, социально-экономического развития. Мы готовы предпринять необходимые шаги, для того чтобы двусторонние отношения в кратчайшие сроки вышли на качественно новый уровень и служили для других государств образцом дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», – заявил президент.

Он также отметил, что аккредитация послов Замбии и Конго призвана помочь найти новые точки соприкосновения и придать отношениям должную динамику, особенно с учетом взаимодополняемости экономик.

Обращаясь к дипломатам, Лукашенко отметил, что они прибыли в современное, динамично развивающееся, безопасное для проживания и удобное для ведения бизнеса европейское государство. 

«Наша страна обладает сильными промышленностью и сельским хозяйством, серьезным научным потенциалом и квалифицированными кадрами. Одной из наиболее перспективных отраслей отечественной экономики является IT-сфера. По ряду направлений мы уже заняли лидирующие позиции в регионе», – заявил он.

Кроме того, президент добавил, что высокотехнологичные компании мира проявили интерес к парку высоких технологий, индустриальному парку «Великий камень» и другим инновационным площадкам. Они превращаются в центры притяжения инвестиций.

Глава государства также отметил, что в Беларуси 2018–2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. 

«Сегодня в каждом районе нашей страны проводятся мероприятия по благоустройству уголков, в которых мы родились. Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов. С культурой, традициями, душой белорусского народа. Ощутить его гостеприимство и радушие. Абсолютно убежден, что пребывание в Беларуси станет одним из самых ярких и запоминающихся периодов в вашей карьере», – заключил Лукашенко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент Беларуси заявил, принимая верительные грамоты послов Замбии, Италии, Республики Кипр, Республики Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрет на посещение лесов стали снимать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика