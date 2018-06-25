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Красиво без полива.​ Какие цветы не боятся солнца и засухи?

26.06.2018 15:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Красиво без полива.​ Какие цветы не боятся солнца и засухи?
Фото из открытых источников

Растения найдутся и для этого случая.

1. Бородатые ирисы. Разнообразие сортов этого многолетника удивительно. Они бывают низкие и высокие, с простенькими цветками и напоминающие огромные кружевные орхидеи. Да и палитра окраски включает в себя почти все цвета радуги, кроме, пожалуй, ярко-красного.

Самые красивые высокорослые крупноцветковые сорта, конечно, более требовательны к поливу и подкормке. А вот миниатюрные и так называемые бордюрные будут легко расти на любой солнечной полянке практически без ухода.

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2. Гипсофила. Белые или розовые «облака» гипсофилы послужат прекрасным фоном для других растений. Недаром их так ценят составители букетов. Бедная почва этому растению не помеха, поскольку его корни уходят на большую глубину. Правда, именно эта особенность препятствует пересадкам гипсофилы.

3. Декоративный лук. Крупные садовые гибриды, созданные на основе лука гигантского, любят полив, но он необходим только в начале лета. Другие же виды лука (круглоголовый, Кристофа, Шуберта, каратавский) не только красивы, но и крайне засухоустойчивы. Их луковицы легко купить в конце лета и осенью в садовых центрах.

4. Злаки (овсяница, фалярис, щучка и др.). У многих цветоводов открытое засушливое место ассоциируется со степью. А какая же степь без злаков? Их изящные узкие листья и метёлочки — прекрасный фон для цветущих растений. Злаков много, но перечисленные виды относятся именно к засухоустойчивым.

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5. Колокольчики (персиколистный, скученный, карпатский, молочноцветковый и др.). Яркие синие, голубые, белые и даже розовые цветки этих растений — одно из лучших украшений цветника в середине лета. Практически все колокольчики — солнцелюбы.

6. Очитник гибридный. Это растение — суккулент, то есть его толстые листочки обладают свойством накапливать влагу «про запас». Раньше цветоводам был известен только видовой очитник («заячья капуста») с зелеными листьями и розоватыми цветками. Сейчас же селекционерами выведено множество сортов с листьями от бледно-зеленых, украшенных белыми полосами, до тёмно-бордовых.

7. Прострел (сон-трава). Это удивительно красивое и фотогеничное растение украшает цветники в конце весны — начале лета. Родина прострелов — степные районы, эти растения не боятся ни ветров, ни морозов, ни даже сорняков. Им не по душе лишь две вещи: сырость и пересадки. Поэтому, как правило, прострелы размножают семенами.

8. Синеголовник. Колючие листочки и голубые звёзды цветков — вот «визитные карточки» этого растения. В компании с колокольчиками и злаками синеголовник выглядит очень гармонично. Единственный минус в том, что он, как и многие другие засухоустойчивые растения, имеет длинные корни и недолюбливает пересадку. Зато отлично размножается самосевом (особенно синеголовник прямой).

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9. Шалфей. Это растение сейчас на пике моды. Оно украсит цветник «свечками» белого, голубого, фиолетового и пурпурного цветов. К тому же современные сорта шалфея очень долговечны и легко пересаживаются и делятся. Но, если вам не удалось приобрести сорт, вырастите из семян любой видовой шалфей. Они все красивы, а некоторые еще и обладают лекарственными свойствами.

10. Эхинацея. Еще один модный многолетник. Популярность к нему пришла потому, что в последние годы селекционерам удалось получить сорта, которые цветут не только традиционными розовыми и белыми «ромашками», но и жёлтыми, оранжевыми, кирпично-красными и даже зелёными. Причём садоводами замечено: чем суше место выбрано для эхинацеи и чем беднее почва, тем долговечнее будет это растение.

 
 
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На солнце хорошо растут и цветут множество растений. Но только в том случае, если с поливом всё в порядке. А что делать, если вам достался не просто солнечный, но и...
 
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