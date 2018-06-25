Средняя зарплата в Беларуси выросла: ждать ли роста цен?

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Производительность труда при этом растет медленнее: майской статистики пока нет, а по итогам января-апреля показатель вырос на 5,2%. В целом на протяжении всего 2018 года реальные зарплаты, в зависимости от отчетного месяца, демонстрируют рост на 13,3-13,8%, а производительность труда – на 5-5,9%. Разрыв между темпами роста реальных зарплат и темпами роста производительности труда наметился во втором полугодии 2017 года и существенно вырос в 2018 году.

Превышение темпов роста реальных зарплат над производительностью труда чревато инфляционным давлением и рисками для рубля. У населения становится больше денег, и люди направляют их на потребление. Растет внутренний спрос на товары и услуги, что может провоцировать рост цен. Дополнительно этот процесс подстегивается низкими кредитными ставками и высоким спросом на потребительское кредитование .

инфляция в Беларуси по-прежнему остается невысокой – по итогам мая рост цен в годовом выражении замедлился до рекордных 4,4%. Тем не менее,в Беларуси по-прежнему остается невысокой – по итогам мая рост цен в годовом выражении замедлился до рекордных 4,4%.

Значительных негативных последствий в этой сфере пока не отмечено, в том числе и потому, что реальные доходы растут значительно медленнее, чем реальные зарплаты. Так, по итогам января-апреля реальные доходы выросли на 7,4% – как видим, здесь разрыв с производительностью труда гораздо меньше. Реальные доходы – более широкое понятие, оно включает в себя не только зарплаты, но и пенсии, и пособия, и доходы предпринимателей, которые растут медленнее зарплат. Кроме того, реальные доходы, в отличие от зарплат, рассчитываются с поправкой на обязательные платежи. Так или иначе, инфляция во втором полугодии 2018 года может несколько ускориться, хотя с высокой долей вероятности останется в пределах прогнозных 6%.

Что касается валютного рынка, то здесь необходимо учесть несколько аспектов: во-первых, рост зарплат снижает чистые продажи иностранной валюты со стороны населения, во-вторых, провоцирует рост импорта, что может увеличить покупки иностранной валюты юридическими лицами. Как следствие, валютный рынок может столкнуться с изменением объемов спроса и предложения, и в перспективе – с давлением на курс белорусского рубля.

На внутреннем валютном рынке Беларуси все еще сохраняется профицит иностранной валюты, однако он заметно сократился по сравнению с прошлым годом.