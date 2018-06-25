Арина Соболенко выиграла в Истбурне у 13-й ракетки мира

Арина Соболенко преодолела барьер второго круга на турнире WTA в Истбурне, одолев немецкую теннисистку Юлию Гергес — 1:6, 6:4, 6:4.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Старт матча Арине явно не задался. Она выиграла лишь один гейм, проиграв три своих подачи. При этом занимающая 13-е место в рейтинге WTA Гергес сделала пять эйсов.

Второй сет начался с трех брейков подряд, два из которых оформила Соболенко. Далее каждая теннисистка брала свою подачу, что подходило белоруске.

В заключительной партии Гергес сразу повела 2:0, но затем Арина выиграла четыре гейма подряд и уверенно довела матч до победы.

В 1/8 финала Соболенко сыграет с 15-й ракеткой мира — бельгийкой Элизой Мертенс.