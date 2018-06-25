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Строительные компании жалуются: цемент подорожал на 10%
В Беларуси в июне наблюдались перебои с поставками цемента. Об этом
В министерстве строительства и архитектуры отмечают: все цементные заводы работают, перебоев нет. Каждый год в июне-июле растет спрос на цемент, но именно в этом году спрос оказался ажиотажным.
— 23 июня в министерстве провели совещание, уточнили у регионов, какие есть проблемные места и перераспределили потоки поставок, — отметили в пресс-службе Минстроархитектуры. — Сейчас ситуация нормализировалась. Что касается повышения цен — заводы прайс-листы не меняли. Но мы не отвечаем за посредников и розницу. Возможно, они воспользовались повышенным спросом и увеличили цену.
В Беларуси работают три крупные госкомпании по производству цемента: «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы».
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Но проблемы касаются только мелких компаний, которые вынуждены покупать цемент у посредников.
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