Строительные компании жалуются: цемент подорожал на 10%

В Беларуси в июне наблюдались перебои с поставками цемента. Об этом сообщали пользователи портала. «Уже года три такого не было. Производители вынуждены идти на выходные, хотя заказов очень много», — говорили представитель одной из компаний, которая занимается производством бетона. В Минстройархитектуры 22 июня сообщили: «В течение трех дней вопрос будет решен». Но сейчас пользователи сообщают: цемент подорожал еще на 10%.





В министерстве строительства и архитектуры отмечают: все цементные заводы работают, перебоев нет. Каждый год в июне-июле растет спрос на цемент, но именно в этом году спрос оказался ажиотажным.

— 23 июня в министерстве провели совещание, уточнили у регионов, какие есть проблемные места и перераспределили потоки поставок, — отметили в пресс-службе Минстроархитектуры. — Сейчас ситуация нормализировалась. Что касается повышения цен — заводы прайс-листы не меняли. Но мы не отвечаем за посредников и розницу. Возможно, они воспользовались повышенным спросом и увеличили цену.

В Беларуси работают три крупные госкомпании по производству цемента: «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы».