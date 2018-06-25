Ежегодно 26 июня в Беларуси отмечается День работников прокуратуры. Предпосылкой праздника стало создание 26 июня 1922 года Государственной прокуратуры в составе Народного Комиссариата Юстиции Белорусской ССР. Компетенция органов прокуратуры и принцип независимости прокуроров в ходе трудовой деятельности закреплены в Конституции республики. Сам же праздник был учрежден относительно недавно — указом Президента Республики Беларусь в марте 1998 года.

Необходимо понимать важность функционирования и роли прокуратуры в современной Беларуси. Прокуратура непосредственно координирует деятельность по борьбе с преступностью и коррупцией, являясь, таким образом, не карающим органом, но правозащитным. Фактически деятельность прокуратуры касается нас всех — она защищает права и свободы граждан страны.

Высокопрофессиональные коллективы, ныне работающие в органах прокуратуры, консолидировали опытных и целиком отдающихся своему делу трудовых кадров. Белорусские следователи и прокуроры постоянно совершенствуют свое мастерство, работают на совесть и стараются повышать эффективность своей работы по борьбе с преступностью. Неоспоримый вклад в обеспечение стабильности и порядка в стране делается именно работниками прокуратуры, неустанно блюдущими точное претворение белорусского законодательства в жизнь.

Поистине, работники прокуратуры заслужили отдельный профессиональный праздник хотя бы благодаря тому, что все они отличаются следующими качествами: ответственностью, принципиальностью в своей работе, сознательностью, гражданской зрелостью, выдержкой и трудолюбием. Жесткими являются и требования для приема на службу в органы прокуратуры: кандидат должен быть гражданином страны, иметь высшее юридическое образование и обладать важными профессиональными и моральными качествами.

26 июня — день сплочения всех поколений работников прокуратуры, день благодарности тем, кто посвятил всю свою жизнь служению своей стране, день искренних пожеланий счастья, здоровья, гармонии, стабильности, успехов на трудовом поприще всем работникам прокуратуры, их семьям, коллегам.

По материалам Интернет.