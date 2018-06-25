В прокуратуре Минской области рассмотрен вопрос эффективности принимаемых мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и гибели в них людей.

Под председательством прокурора Минской области Олега Лаврухина состоялось областное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Тема – состояние дорожной обстановки в Минской области и эффективность принимаемых мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и гибели в них людей.

В мероприятии в формате видеоконференцсвязи приняли участие заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, руководители структурных подразделений исполкома, областного УВД, УГАИ УВД, городских, районных отделов и управлений ГАИ внутренних дел, управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, КГК Минской области, областного управления МЧС, Государственного комитета судебных экспертиз, ГО «ЖКХ Минской области», районных отделов ЖКХ, работники прокуратуры Минской области, прокуроры районов, города Жодино и Минский транспортный прокурор, руководители дорожно-строительных предприятий.

Безопасность дорожного движения — одна из составляющих системы общественной безопасности в Республики Беларусь и национальной безопасности в целом. Реализация профилактических мероприятий оказала определенное положительное влияние на состояние дорожной безопасности в области.

Несмотря на общее снижение пострадавших в результате ДТП, Минская область по-прежнему остается «лидером» по данному показателю.

За 2017 год на территории Минской области произошло 798 дорожно-транспортных происшествий, в которых 180 человек погибли и 833 получили ранения. По вине пьяных водителей совершено 85 ДТП.

Основное количество граждан погибло в результате нарушений правил дорожного движения пешеходами, нарушений правил обгона, несоблюдения безопасной скорости движения и управления транспортом нетрезвыми водителями.

За истекший период 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличилось более чем в два раза количество ДТП с участием несовершеннолетних. Трое детей погибли, 17 травмированы.

Сложной остается обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения в агропромышленном комплексе.

Имеются недостатки в деятельности государственных органов по организации охраняемых стоянок.

В ходе ежемесячных мониторингов эксплуатационного состояния улиц населенных пунктов и автомобильных дорог общего пользования выявляются факты невыполнения и необоснованных переносов сроков реализации запланированных мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения.

Не в полной мере реализованы решения областной и районных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Плохое состояние дорожного покрытия является сопутствующим фактором при совершении дорожно-транспортных происшествий. Аварийное состояние дорожного покрытия отрицательно сказывается на оперативности грузо– и пассажироперевозок.

По результатам обсуждения участники координационного совещания выработали комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на повышение эффективности мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, гибели и травмирования в них людей.

Борис ПЕТРОВСКИЙ, первый заместитель прокурора Минской области, старший советник юстиции.