АРТИСТОВ ОБЪЕДИНИЛ ФУТБОЛ

Своеобразная репетиция мундиаля состоялась в Москве — XVIII Чемпионат мира по футболу среди артистов. Здесь собрались актеры, журналисты, музыканты из 16 стран, в том числе из Беларуси. Сборная звезд белорусской эстрады уже в пятый раз принимает участие в подобном турнире. Наши футболисты по традиции удивили не только отличной игрой, но и зажигательной концертной программой.

На футбольно-музыкальном фестивале в состав белорусской сборной вошли игроки трех команд — «ОНТ» (телеведущие), «БеZгримма» (актеры театра и кино) и «Арт-Старс» (звезды эстрады). За нашу дружину выступили многие известные представители шоу-бизнеса, среди которых Альберт Скороход, Вадим Галыгин, Валерий Дайнеко, Илья Кононов, Тенгиз Думбадзе, Евгений Булка, Руслан Алехно, Дмитрий Колдун. Кроме того, в мировом первенстве приняли участие и смолевичане: не понаслышке знакомые братья-футболисты, музыканты группы «Дельта» Олег и Андрей Конопелько, а также отец пятерых детей, музыкальный руководитель и клавишник группы «Дельта», администратор ФК «Арт-Старс» Александр Волчок.





По правилам турнира в заявку можно было включить несколько игроков из других сфер деятельности, чем и воспользовались белорусы. В состав были включены ветераны футбола, а на один матч против сборной России добавился и самый известный белорусский футболист, полузащитник борисовского БАТЭ Александр Глеб. Возглавил этот звездный состав заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный.

— Турниру предшествовала напряженная подготовка, — рассказывает непосредственный участник чемпионата Олег Конопелько. — Много репетировали, ездили на гастроли, набирались игровой практики. К слову, сборная наших артистов получила поддержку и со стороны Смолевичского райисполкома, Центра физической культуры, спорта и туризма, которые предоставили нам поле для тренировок.





Ярким свидетельством плодотворной работы стала разгромная игра над действующими чемпионами мира — командой из Казахстана — 4:0. Во втором матче белорусы сыграли вничью с сильнейшей сборной артистов России — 2:2.

— А вот на словенцев мы плохо настроились, — признается Олег, — и уступили с минимальным счетом — 2:3. Таким образом, в группе мы стали третьи, поэтому дальше нам пришлось бороться за 9-12 места.

Но и на этом этапе белорусская команда не сдалась и продолжила борьбу: сперва наши футболисты с хоккейным счетом выиграли сборную команду мира — 10:4, а затем всухую обыграли поляков — 6:0.

— Девятое место среди 16 стран мира — это тоже достойный результат, — считает собеседник, — Знаменательно, что наш белорусский телеведущий Илья Кононов стал лучшим бомбардиром: в пяти матчах — тринадцать голов.





Кроме футбольных баталий артисты выступили и в другом привычном для себя амплуа — на благотворительном концерте. Участники из Беларуси подготовили для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации насыщенную программу. Песни, танцы… Особые впечатления произвели забавные фокусники. Все, без исключения, ребята получили массу положительных эмоций, и, конечно, подарки от артистов.

Помимо того, каждый день несколько стран участниц свободных от спортивных соревнований на концертной площадке стадиона «Локомотив» представляли зрителям свои музыкальные программы. В белорусском национальном концерте приняли участие солист ансамбля «Песняры» Валерий Дайнеко, певец, композитор, организатор и капитан ФК «Арт-Старс» Альберт Скороход, группа «Дельта», солист группы «Леприконсы» Илья Митько, актер и телеведущий Вадим Галыгин, популярные певцы Сергей Минский, Саша Немо, Руслан Алехно, Дмитрий Колдун, а также всемирно известный пианист Кирилл Кедук. В таком звездном составе концерт белорусов был признан одним из лучших, третье место — тому подтверждение.





— Ощущения непередаваемые, — подытоживает Олег Конопелько, — музыкально-спортивный фестиваль был организован на очень высоком уровне. Хорошо провели время: и деткам помогли, и в футбол поиграли, и выступили с концертами. У нас подобралась потрясающая команда. Эти десять дней на чемпионате — настоящее событие.

Каждый год они бросают съемки, записи, спектакли, концерты и собираются в одном месте, чтобы стать частью благотворительной акции «Под флагом добра», главная цель которой — сбор денег на дорогостоящее лечении тяжелобольным детям.

Юлия МОЛЧАН.

Фото из Интернета.