В Минской области в третий раз проходит фестиваль-конкурс учреждений дошкольного образования «Мир детства», который направлен на создание оптимальных условий пребывания воспитанников в учреждении дошкольного образования и совершенствование качества образовательного процесса.

В этом году фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: «Территория детства: спортивная площадка» и «Территория детства: тропа здоровья». После районного (городского) этапа определены участники областного.

В номинации «Территория детства: спортивная площадка» Смолевичский район представит на конкурсе ГУО «Ясли-сад №2 г.Смолевичи», а в номинации «Территория детства: тропа здоровья» — ГУО «Зареченский детский сад Смолевичского района».

Корр. «КС».