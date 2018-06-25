На протяжении последних десятилетий ученые всего мира все громче и тревожнее заявляют об опасности, которая подстерегает подрастающее поколение детей, подростков, молодежь. Речь идет о возрастающем размахе потребления спиртных напитков несовершеннолетними.

Эта проблема сегодня актуальна для многих стран мира: она продолжает оставаться одной их самых социально значимых и для Беларуси.

Алкоголизм — это хроническое заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных напитков, характеризующееся патологическим влечением к ним, развитием психической и физической зависимости.

Доза спиртного в организме взрослого свыше 4,5 промиля считается реальной угрозой для жизни, 0,5 промиля — алкогольное опьянение. Для подростков эти цифры значительно ниже.

Алкоголиками не рождаются, ими становятся. И тому способствует множество разнообразных причин. В отношении детей и подростков на первое место изначально можно поставить такие как:

Любопытство (желание попробовать все самому и ощутит действие алкоголя);

Стремление почувствовать себя взрослым;

Для утверждения в группе сверстников;

Облегчение общения с другими ребятами;

Устранения страха перед каким-то важным на взгляд подростка действием (знакомство с девочкой, первый поцелуй);

Для снятия напряжения, смелости;

От скуки;

Другой группой причин является психологическая, т. е. совокупность мотивов, побуждающих к употреблению спиртных напитков, это:

Трудности приспособления к условиям окружающей среды;

Конфликт с окружающими;

Неудовлетворенности своим положением, одиночество;

Осознание (самовнушение) своей неполноценности в чем-либо или с кем-либо.

Биологические факторы имеют определенную роль в образовании алкогольной зависимости. На основании исследований пришли к выводу, что у 60% зависимых от психоактивных веществ лиц (алкоголь, наркотики), их ближайшие родственники страдали зависимостью. Многие пристрастились к алкоголю под влиянием ближайших родственников, товарищей, знакомых.

С самого раннего детства надо оберегать детские души от алкогольных застолий. Кто знает, возможно, поднося ребенку своими руками первую рюмку «сладкого шампанского», вы толкнули его на ту самую дорогу, с которой нужно свернуть. Ведь столь «безобидное событие может стать злым роком» в судьбе человека.

Защита подрастающего поколения от пагубного влияния алкоголя возможна при проведении комплекса воспитательных, санитарно-просветительных, ограничительных и медицинских мероприятий:

Выявление на самых ранних этапах в подростковом и даже детском возрасте предрасположенных к алкоголю людей и постоянное внимание к ним;

Информирование детей, подростков и взрослых об особенностях алкоголя, его опасных последствиях для здоровья, поведения и жизни;

Обучение навыкам сопротивления в ситуации, связанных с употреблением алкоголя, риском развития зависимости и рецидива.

В случаях возникновения любых проблем с алкоголем, следует не теряя времени, обращаться за консультациями и помощью к специалистам.

Берегите себя и своих близких!

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».