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В МАРТ рассказали об изменениях в закон «О защите прав потребителей»

26.06.2018 15:29 — Разное | Ежедневник  
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В МАРТ рассказали об изменениях в закон «О защите прав потребителей»

фото: yur-p.ru

23 декабря этого года в Беларуси вступит в силу новая редакция закона «О защите прав потребителей». Всего в закон внесены 32 поправки. В МАРТ рассказали, какие изменения ожидают покупателей.

Так, сейчас до потребителя должна доводиться информация о стране происхождения товара, если адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают. Также потребителя обязаны информировать о классе энергоэффективности товаров, например, в маркировке холодильников, стиральных и посудомоечных машин и т.д.

Чтобы сделать информацию о цене товара в интернете читабельной для потребителей и снизить количество случаев введения их в заблуждение относительно стоимости покупки, продавцов обязали указывать цену шрифтом, размер которого должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании. 

Новая редакция закона также даст потребителю возможность рассчитываться как в наличной, так и безналичной форме. При этом продавцам запрещено устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты.

Законом также введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денег. 

Кроме этого, будет и урегулирована работа с подарочными сертификатами.

Как отмечают в МАРТ, много потребительских споров и жалоб в последнее время порождается отсутствием должного регулирования оборота так называемых подарочных сертификатов. Законом предусматривается, что правительством будет установлен порядок реализации товаров (работ, услуг) по подобного рода документам.

 
 
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23 декабря этого года в Беларуси вступит в силу новая редакция закона «О защите прав потребителей». Всего в закон внесены 32 поправки. В МАРТ рассказали, какие...
 
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