В МАРТ рассказали об изменениях в закон «О защите прав потребителей»

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23 декабря этого года в Беларуси вступит в силу новая редакция закона «О защите прав потребителей». Всего в закон внесены 32 поправки. В МАРТ рассказали, какие изменения ожидают покупателей.

Так, сейчас до потребителя должна доводиться информация о стране происхождения товара, если адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают. Также потребителя обязаны информировать о классе энергоэффективности товаров, например, в маркировке холодильников, стиральных и посудомоечных машин и т.д.

Чтобы сделать информацию о цене товара в интернете читабельной для потребителей и снизить количество случаев введения их в заблуждение относительно стоимости покупки, продавцов обязали указывать цену шрифтом, размер которого должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании.

Новая редакция закона также даст потребителю возможность рассчитываться как в наличной, так и безналичной форме. При этом продавцам запрещено устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты.

Законом также введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денег.

Кроме этого, будет и урегулирована работа с подарочными сертификатами.

Как отмечают в МАРТ, много потребительских споров и жалоб в последнее время порождается отсутствием должного регулирования оборота так называемых подарочных сертификатов. Законом предусматривается, что правительством будет установлен порядок реализации товаров (работ, услуг) по подобного рода документам.