Бар-кафе «Эпицентр» в Слуцке откроется с шампанским, сладостями и живой музыкой



Фото: Ольга Паздерина

В пятницу, 29 июня, в центре Слуцка открывается новый бар-кафе. В «Эпицентре» будут готовить горячие блюда и хот-доги с шаурмой и приглашать исполнителей авторской песни, чтобы посетители отдохнули душой.

Бар-кафе «Эпицентр» расположен на улице П. Коммуны, в здании, где раньше был магазин «Штофф».

Помещение бара-кафе уже готово к приёму гостей. В заведении один небольшой зал со столиками, диванами и баром. Интерьер современный, яркий, но не кричащий. В зале стены бежевых и красных тонов, возле барной стойки — имитация под коричневый камень. На улице возле кафе — семь столиков с зонтиками. Фотографии: Екатерина Михайлова

«Бар-кафе рассчитан на любых посетителей. Мы хотим, чтобы человек пришёл к нам и отдохнул душой в хорошей, тёплой обстановке. Здесь не будет громкой музыки и шумных вечеринок. В будущем я планирую приглашать исполнителей авторской песни», — говорит Виталий Кирко, администратор бара-кафе.

Название бара-кафе придумала дочь Виталия. Заведение расположено в центре города, поэтому и «Эпицентр».

На кухне в новом баре-кафе будут работать два повара. Один — специалист по фаст-фуду. Он будет готовить шаурму, блины с различными начинками, картофель фри, наггетсы, гамбургеры, чизбургеры, хот-доги и всё, что крутится в лаваш, — сосиски, колбаски, котлеты.

Другой повар будет принимать заказы закусок, салатов и горячих блюд. В кафе можно заказать салаты «Цезарь», «Цезарь с сёмгой», «Греческий», салат с морепродуктами, колбасные, рыбные, овощные и фруктовые нарезки. Из вторых блюд — стейки из свинины, курицы, сёмги, запечёное рыбное филе. В перспективе в меню появится и мексиканское бурито.

В баре будут готовить как алкогольные — от «Мохито» до «Кровавой Мэри», так и безалкогольные коктейли — молочные и на основе соков. К ассортименту алкогольных напитков добавят и разливное пиво. Для кофеманов — натуральный кофе из аппарата.

Владелец обещает, что цены в кафе будут демократичными даже для центра Слуцка. О ценах владелец подробно пока не рассказывает — это будет сюрприз для гостей.

Открытие «Эпицентра» запланировано на пятницу, 29 июня. Время — 17.00. На открытии гостей будут угощать шампанским и сладостями. Всё это будет сопровождаться песнями под гитару.

В остальные дни бар-кафе будет работать с 11.00 до 2.00.

ИП Балашова Н. А.

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