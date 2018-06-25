​Жительница Индии отравила гостей ядом, потому что они смеялись над её блюдами

Прадна Сурвас устроила новоселье, на которое пришло 120 человек. В результате более 80 из них были госпитализированы, а пятеро погибли.

Как выяснилось, хозяйка хотела расправиться со всей семьёй мужа (родителями, сестрой свекрови и двумя племянницами), включая и его самого.

Родственники часто высмеивали цвет кожи Прадны, а также ставили под сомнение её кулинарные способности. В итоге девушка не выдержала и подмешала в еду крысиный яд. На празднике деревенский повар подавал еду с двух часов дня до 11 часов вечера. Гости стали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. В результате в больнице оказалось 88 человек, пять из которых погибли. К сожалению, среди погибших было четверо детей в возрасте от семи до 13 лет.

Теперь Прадне Сурвас грозит смертная казнь.