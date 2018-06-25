|
Президент Македонии отказался подписывать соглашение о новом названии страны
Георге Иванов заявил, что документ не имеет конституционного обоснования.
Решение отсрочит вступление соглашения в силу, но не сможет отменить его окончательно. Парламент Македонии на прошлой неделе ратифицировал договорённость с Грецией об изменении названия страны на «Республику Северная Македония».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Георге Иванов заявил, что документ не имеет конституционного обоснования.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)