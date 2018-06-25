Президент Македонии отказался подписывать соглашение о новом названии страны

Георге Иванов заявил, что документ не имеет конституционного обоснования.



Решение отсрочит вступление соглашения в силу, но не сможет отменить его окончательно. Парламент Македонии на прошлой неделе ратифицировал договорённость с Грецией об изменении названия страны на «Республику Северная Македония».