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Президент поручил серьезно готовиться к уборочной
26.06.2018 16:14 — Разное | Ежедневник
фото: agrolive.by
Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, поручил очень серьезно готовиться к уборочной кампании с учетом потерь от засухи.
Президент сегодня согласовал назначение новых председателей Белыничского и Круглянского райисполкомов, дав высокую оценку потенциалу этих районов, в первую очередь с точки зрения сельского хозяйства, передает
"Почвы хорошие. Я посмотрел весь восток Беларуси за эти выходные. Дай бог, чтобы по всей стране такое было. Это даже как-то мне настроение подняло. Потому что я был в таком угнетенном состоянии после этой жары, я видел даже здесь, в центре, сколько вреда на легких почвах принесла засуха. Не говоря уже об отдельных регионах Гомельской, Брестской областей", - сказал глава государства.
"Разговаривали о том, что нам надо в перспективе сделать, какие шаги предпринять по реформированию, окончанию модернизации сельского хозяйства. Настал такой период, когда надо что-то делать новое в сельском хозяйстве - показать пример, куда будем двигаться", - отметил он.
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Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, поручил очень серьезно готовиться к...
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