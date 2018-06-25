Президент поручил серьезно готовиться к уборочной

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Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, поручил очень серьезно готовиться к уборочной кампании с учетом потерь от засухи.

Президент сегодня согласовал назначение новых председателей Белыничского и Круглянского райисполкомов, дав высокую оценку потенциалу этих районов, в первую очередь с точки зрения сельского хозяйства, передает БЕЛТА .

"Почвы хорошие. Я посмотрел весь восток Беларуси за эти выходные. Дай бог, чтобы по всей стране такое было. Это даже как-то мне настроение подняло. Потому что я был в таком угнетенном состоянии после этой жары, я видел даже здесь, в центре, сколько вреда на легких почвах принесла засуха. Не говоря уже об отдельных регионах Гомельской, Брестской областей", - сказал глава государства.



"Но эти дожди немного поправили ситуацию, а у вас там вообще посевы очень хорошие. Надо серьезно готовиться, чтобы их убрать. Потому что кормить будете всю страну. Когда такое было, чтобы север и северо-восток обеспечивали Беларусь. Ну и еще север Минской области. Поэтому надо обратить особое внимание и подготовиться к уборке", - поручил Александр Лукашенко.



Говоря в целом о перспективах развития аграрной отрасли, президент напомнил, что соответствующие вопросы обсуждались недавно на примере создаваемого холдинга "Купаловское" в Шкловском районе.

"Разговаривали о том, что нам надо в перспективе сделать, какие шаги предпринять по реформированию, окончанию модернизации сельского хозяйства. Настал такой период, когда надо что-то делать новое в сельском хозяйстве - показать пример, куда будем двигаться", - отметил он.