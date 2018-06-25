Белорусы по всему миру пробежали более 54 тысяч км в помощь «солнечным» детям

Благотворительная акция SunRun Challenge #velcombegom успешно завершилась.

Белорусы со всего мира за четыре дня пробежали более 54 533 километров в помощь «солнечным» детям, рожденным с синдромом Дауна. К благотворительным забегам подключились любители спорта из более чем 20 стран мира. По условиям акции компания velcom направит 50 тысяч рублей на счет ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития».

26 июня первый заместитель генерального директора компании velcom Николай Юшкевич вручил сертификат на сумму 50 тысяч рублей директору дома-интерната Андрею Ждановичу. Полученные в результате благотворительной кампании средства будут направлены на закупку дорогостоящего медицинского реабилитационного оборудования.

«Хочется поблагодорить каждого участника, присоединившегося к акции #velcombegom SunRun Challenge. Вы продемонстировали отличные спортивные результаты и неравнодушие к проблемам других. Компания velcom всегда уделяла серьезное внимание копроративной социальной ответственности и решению важных проблем вместе с обществом. Акция SunRun Challenge доказала, что это сотрудничетсво является успешным. А его плодами смогут воспользоваться наши бенефициары – «солнечные» дети», – отметил Николай Юшкевич.

21-24 июня белорусы по всему миру приняли участие в благотворительной акции SunRun Challenge. Бегали в помощь «солнечным» детям не только в Беларуси. Акцию поддержали бегуны из Бразилии, Великобритании, Словакии, Швейцарии, Украины и Италии. Также помочь воспитанникам белорусского детского дома-интерната решили жители России, Литвы, Польши, Германии, Франции, Испании, Египта, Омана, США, Китая, Кыргызстана и Кубы. А самую длинную дистанцию покорил житель Новополоцка Андрей Березовский — он пробежал настоящий марафон и принес воспитанникам детского дома-интерната 43,4 километра.

В этом году благотворительный проект #velcombegom проходил под знаком солнца, а все полученные в результате забегов километры переводили в килоджоули «доброй энергии», которых получилось более 15 000 000! 23 июня более тысячи минчан вышли на Большой благотворительный забег SunRun Challenge, который состоялся на обновленном стадионе «Динамо». Они пробежали более 3 тыс. километров и заработали миллион кДж «энергии добра». А 24 июня к благотворительной акции присоединились участники первого Брестского полумарафона.

Поддержали акцию SunRun Challenge и известные белорусы. На беговые старты вышли председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова, многократный чемпион мира по тайскому боксу и вокалист группы BRUTTO Виталий Гурков и многие другие. А футболисты борисовского клуба БАТЭ провели большую командную тренировку #velcombegom и пробежали 120 километров в поддержку детей.

#velcombegom является одной из наиболее масштабных социальных инициатив в Беларуси. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую поддержку получили ГУ «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (2015 г.), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016 г.), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016 г.), Республиканский научно-практический центр детской хирургии (2017 г.), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017 г.).