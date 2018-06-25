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Дирижабль, воздушные шары, песни и танцы: что будет в Минске в День Независимости

26.06.2018 16:07 — Разное | БДГ  
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Более 20 праздничных мероприятий пройдут в столице 2 и 3 июля в День Независимости.

Об этом сообщила глава отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Инна Адамович на пресс-конференции в Минске 26 июня.

Она рассказала, что 2 июля в 16 часов во Дворце Республики состоится праздничный концерт, который также посвящен малой родине. В нем примут участие Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко, Руслан Алехно и другие артисты, а также коллективы Беларуси.

В этот же день с 12 до 22 часов около Дворца Республики пройдет традиционная акция «Дзень вышыванкi».

В рамках военного парада пройдет театрализованное шествие «Мой родны кут» с участием двух тысяч студентов, хореографических и вокальных коллективов.

«Завершится театрализованный эпизод после ряда построений и пластических композиций премьерой песни, посвященной малой родине, — «Маленькая радзiма» в исполнении Инны Афанасьевой, детской вокальной группы продюсерского центра «Спамаш» в сопровождении хореографических детских коллективов Минска и тематического ряда», — сообщила Адамович.

По проспекту пройдут дети в одежде с названием всех городов, поселков городского типа как «олицетворение будущего малой родины».

«В кульминационный момент в небо будет выпущена тысяча воздушных шаров и аэростат в форме сердца с надписью «Мая радзiма Беларусь», — рассказала чиновница.

В 21 час возле стелы «Минск — город-герой» состоится гала-концерт белорусских исполнителей, который будет состоять из шести блоков, посвященных областям и столице.

«Для проведения мероприятий выбраны удобные для жителей районов площадки, например около «Чижовка-Арены», в парках имени Павлова и «Солнечная долина», — сообщил замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков. По его словам, более подробная программа столичных мероприятий опубликована на сайте Мингорисполкома.

С 11:30 до 23:00 в Верхнем городе пройдет концертная программа творческих коллективов и мастеров искусств.

Фото: foto.by

 
Теги: Минск
 
 
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Более 20 праздничных мероприятий пройдут в столице 2 и 3 июля в День Независимости.
 
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