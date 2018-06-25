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По ДТП, в котором погиб 14-летний пассажир мотоцикла, возбуждено дело. СК ищет очевидцев
Пуховичский РОСК возбудил уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла. Об этом
Напомним,
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, а ехавший с ней 14-летний сын от полученных травм погиб на месте.
В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь, назначен ряд исследований по установлению технического состояния мотоцикла, скорости его движения, причине смерти несовершеннолетнего и иных обстоятельств.
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Напомним, смертельная авария произошла 24 июня вблизи деревни Дукора.
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