По ДТП, в котором погиб 14-летний пассажир мотоцикла, возбуждено дело. СК ищет очевидцев

Пуховичский РОСК возбудил уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: Следственный комитет

Напомним, смертельная авария произошла 24 июня вблизи деревни Дукора. По данным следствия, 43-летняя жительница Гродно, управляя мотоциклом Honda и двигаясь по трассе М5 Минск — Гомель в направлении столицы, при выборе скорости не учла погодные и дорожные условия и не справилась с управлением, что привело к падению транспортного средства с последующим ударом о тросовое ограждение на разделительной полосе.



Фото: Следственный комитет

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, а ехавший с ней 14-летний сын от полученных травм погиб на месте.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь, назначен ряд исследований по установлению технического состояния мотоцикла, скорости его движения, причине смерти несовершеннолетнего и иных обстоятельств.



Фото: Следственный комитет

Следователи просят граждан, ставших очевидцами происшествия, обратиться в Пуховичский РОСК или сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 01713 35−7−50, 8 01713 47−0−90.