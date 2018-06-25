Xiaomi представила дрель-шуруповерт за 30 долларов

На краудфандинговой площадке компании Xiaomi запустилась аккумуляторная дрель-шуруповерт под брендом Tonfon, пишет gagadget. В рамках кампании проект уже собрал более 300 000 долларов.





Новинка предназначена для закручивания саморезов и сверления отверстий, кроме того, тут есть ударный режим. Редуктор полностью металлический. Есть кнопка реверса, а сверху находится переключатель скоростей (первая и вторая передачи). Максимальный крутящий момент составляет 25 Н·м. Сразу под рукояткой находится светодиод подсветки.





В комплекте идет один аккумулятор ёмкостью 2000 мАч (напряжение 12 В) с технологией ECP, которая помогает продлить срок службы элемента. Полная зарядка занимает 50 минут. Гарантированы как минимум 1000 циклов заряда-разряда. Весит устройство 1,2 килограмма.

В Китае дрель-шуруповерт Tonfon можно заказать за 199 юаней, или около 30 долларов по текущему курсу.

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