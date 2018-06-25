Создать свой AliExpress и ввести оплату ЖКУ через кассы сельпо. В Беларуси упростят платежные услуги

В Беларуси намерены упростить законодательство о платежных услугах. Так, планируется разрешить службам доставки принимать платежи за товары, а в магазинах в тех деревнях, где нет отделений банков и почты, хотят позволить принимать платежи и выдавать наличные держателям банковских платежных карточек. FINANCE.TUT.BY изучил подготовленный проект закона «О платежных услугах в Республике Беларусь» и посмотрел, какие изменения могут ввести.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Вместо банкомата — наличные из кассы сельмага

Белорусам хотят разрешить снимать деньги по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Правда, пока только в тех населенных пунктах, где нет банковских отделений, банкоматов, почтовых отделений или другой возможности снять деньги.

— На сегодняшний день данная услуга является необходимостью в местах, где организациям финансово-кредитной системы либо национальному оператору почтовой связи Республики Беларусь (в том числе посредством передвижных отделений почтовой связи) нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания (например, маленькие населенные пункты, деревни). Потенциальными поставщиками указанных услуг являются организации торговли и сервиса в небольших населенных пунктах, в том

числе деревнях, — поясняется в проекте закона.

Для приема платежей, например, «Белкоопсоюз», «Родны кут» и другие подобные компании могут зарегистрироваться как поставщики платежных услуг или как платежные агенты ЕРИП, поясняет начальник отдела надзора за платежной системой главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич.

— Данные организации смогут также выдавать наличные денежные средства в кассах своих магазинов. Это будет содействовать снижению социальной нагрузки на банки и РУП «Белпочта» и удешевлению некоторых видов оказываемых ими услуг, в том числе позволит отказаться от установления дорогостоящих банкоматов в «нерентабельной» местности и от их инкассации, — отмечает представитель Нацбанка.

Через кассы сельмагов, как планируется, можно будет оплатить в том числе жилищно-коммунальные услуги.

При этом наличные будут выдаваться в пределах суммы только что проведенного

безналичного платежа при наличии достаточной суммы на счете, к которому банковская

платежная карточка выпущена в обращение.

Службам доставки разрешат принимать платежи

Некоторые изменения коснутся работы интернет-магазинов и служб доставки. Так, сегодня интернет-магазины не всегда могут самостоятельно доставлять клиентам заказ, зачастую им экономически более выгодно воспользоваться услугами сторонних организаций или ИП, которые занимаются доставкой товаров, говорится в проекте закона.

— Основной проблемой при работе со службами доставки является осуществление платежей за приобретаемый товар. Если покупатель оплачивает товар непосредственно продавцу (предварительная оплата в кассу продавца, безналичный платеж, интернет-эквайринг), проблем не возникает. Но указанный способ оплаты обычно не удобен покупателю, гораздо удобнее осуществить платеж непосредственно при получении товара наличными денежными средствами либо посредством платежного терминала, — отмечается в законопроекте.

Сегодня служба доставки не имеет право принимать наличные денежные средства с использованием кассового оборудования либо платежного терминала продавца и выдавать чеки.

— Необходимо установить права для служб доставки по приему денежных средств у покупателя посредством собственной инфраструктуры и направлять их в адрес продавца со специального счета, открытого в организации финансово-кредитной системы Беларуси.

Могут ввести виртуальные платформы для оплаты счетов по принципу AliExpress

В Беларуси также хотят ввести виртуальные платформы для оплаты счетов, порталы для агрегирования платежей в пользу ремесленников, а также производителей товаров и

услуг, которые работают по принципу AliExpress.

— Кроме того, есть потребность совершения оплаты через площадки для агрегирования

платежей в пользу медицинских центров, санаториев, баз отдыха и гостиниц, аналогичных booking.com, TripAdvisor.com, airbnb.com. Прием платежей также же смогут осуществлять «Белтелеком», мобильные операторы и другие подобные компании, — уточняет Татьяна Рускевич.

— В последнее время в Национальный банк регулярно обращаются действующие либо потенциальные участники платежного рынка, заинтересованные в приеме денежных средств от физических лиц для дальнейшего перечисления их в пользу третьего лица, — поясняет регулятор.

Еще одно из предложений — осуществление платежей в пользу операторов мобильной связи посредством касс гипермаркетов.

— Также есть потребность в появлении возможности централизованной автоматизации отражения свободных для заказа остатков товара на платформе при поступлении

информации об оплате выбранного товара (централизованный складской учет). Сегодня

существуют интернет-площадки, которые очень удобны потребителю в части выбора товара, но отсутствие возможности его оплаты сразу после выбора требует дополнительных действий от потребителя и является неудобным, — поясняет Татьяна Рускевич.

По ее мнению, у белорусов должна быть возможность «выбрать на платформе из множества вариантов товар или услугу по необходимым критериям и оплатить

нажатием одной кнопки, не запоминая номера выставленного счета, не заходя во множество банковских программ и не делая других манипуляций».

Также предлагается создание платежного агрегатора для служб такси и автомобильных перевозчиков.

— Такие агрегаторы смогут работать по технологии, при которой деньги за услугу перевозки автоматически списываются со счета, указанного пассажиром в мобильном приложении, и в последующем зачисляются на счета служб такси или непосредственно

перевозчика, — отмечает Татьяна Рускевич.

Скидочные карточки систематизируют

Еще одно предложение — систематизировать бонусные и скидочные карточки, программы лояльности.

— Организации торговли и сервиса выпускают соответствующие предоплаченные «карты», являющиеся разновидностью платежного инструмента, требования к которому в настоящее время не установлены. Аналогичным платежным инструментом являются проездные билеты, топливные карты, таксофонные карты, сервисные телефонные карты, карты доступа в сеть интернет по технологии Wi-Fi, карты экспресс-оплаты, — отмечается в проекте законопроекта.

В Нацбанке считают, что необходимо «в рамках одного законодательного акта установить требования к таким инструментам с точки зрения их платежной составляющей, так как порядок выпуска в обращение (эмиссии), обслуживания, приема к оплате и проведения расчетов по данным инструментам устанавливаются нормотворческими органами, регулирующими деятельность указанных эмитентов, концернов или холдингов, участниками которых они являются».