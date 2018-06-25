Через год в тоннелях минского метро появится мобильная связь

Руководитель технического департамента СООО «Мобильные ТелеСистемы» Алексей Тяжких сообщил, что в тоннелях минского метро появится мобильная связь. Это произойдёт к началу II Европейских игр, пишет БелТА.





Планируется, что в результате работ жители Минска и его гости смогут пользоваться полным покрытием внутри вагонов на всех станциях и в тоннелях Минского метрополитена.

По словам представителя МТС, проект реализуется «совместно с другим оператором». Старт II Европейских игр, которые впервые примет Беларусь, запланирован на 21 июня 2019 года. В страну приедет более 4 тысяч спортсменов из 50 стран мира.