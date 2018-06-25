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В Москве скончался поэт Андрей Дементьев

26.06.2018 16:15 — Разное | Аргументы и факты  
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В Москве скончался поэт Андрей Дементьев
Сергей Гунеев / РИА Новости

89-летний поэт Андрей Дементьев скончался сегодня в 1-й Градской больнице, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. 

В Москве скончался поэт Андрей Дементьев Андрей Дементьев: «Не смейте забывать...»

Супруга Дементьева Анна Пугач подтвердила журналистам ТАСС смерть поэта. По данным СМИ, в последнее время он находился в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Поэт не дожил до 90-летнего юбилея меньше месяца.

Напомним, в июне сообщалось о госпитализации поэта.

Андрей Дементьев являлся лауреатом Государственной премии СССР, автором многих популярных песен. Также он написал книги «Лирика», «Нет женщин нелюбимых», «Виражи времени», «Избранное», «Я живу открыто», «У судьбы моей на краю» и др.

В Москве скончался поэт Андрей Дементьев
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89-летний культурный деятель умер в 1-й Градской больнице
 
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