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В Москве скончался поэт Андрей Дементьев
26.06.2018 16:15 — Разное | Аргументы и факты
Сергей Гунеев /
89-летний поэт Андрей Дементьев скончался сегодня в 1-й Градской больнице, сообщает
Супруга Дементьева Анна Пугач подтвердила журналистам
Поэт не дожил до 90-летнего юбилея меньше месяца.
Напомним, в июне сообщалось о
Андрей Дементьев являлся лауреатом Государственной премии СССР, автором многих популярных песен. Также он написал книги «Лирика», «Нет женщин нелюбимых», «Виражи времени», «Избранное», «Я живу открыто», «У судьбы моей на краю» и др.
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89-летний культурный деятель умер в 1-й Градской больнице
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