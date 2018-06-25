В Москве скончался поэт Андрей Дементьев

89-летний поэт Андрей Дементьев скончался сегодня в 1-й Градской больнице, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.

Супруга Дементьева Анна Пугач подтвердила журналистам ТАСС смерть поэта. По данным СМИ, в последнее время он находился в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Поэт не дожил до 90-летнего юбилея меньше месяца.

Напомним, в июне сообщалось о госпитализации поэта .

Андрей Дементьев являлся лауреатом Государственной премии СССР, автором многих популярных песен. Также он написал книги «Лирика», «Нет женщин нелюбимых», «Виражи времени», «Избранное», «Я живу открыто», «У судьбы моей на краю» и др.

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