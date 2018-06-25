Венец безбрачия… 9 голливудских красавиц, которые ни разу не были замужем

Часто приходится слышать о людях, которым не удалось создать семью. Особенно о женщинах говорят: мол, красавица, умница, а с мужиками не везет. Тут впору поверить в какой-то венец безбрачия…

Возможно, многие удивятся, но подобное случается и со знаменитостями. Казалось бы, деньги есть, слава тоже, а вот личная жизнь не складывается. «АиФ» разузнал о голливудских красавицах, которые за всю свою жизнь так ни разу и не надели обручального кольца.

Вайнона Райдер, 47 лет

Среди спутников Вайноны стоит вспомнить Джонни Деппа, Мэтта Дэймона и Дэйва Пирнера. С каждым планировалась свадьба, но в последний момент что-то мешало Вайноне пойти под венец.

Предательство Дэймона и вовсе выбило девушку из колеи - в итоге ее задержали за кражу в магазине. Дело стало нашумевшим, и только через 6 лет актриса вновь вышла на люди. После того случая она несколько раз пыталась начать новые отношения, но безуспешно. Сейчас Райдер полностью сосредоточена на карьере.

Келли Осборн, 34 года

Бывший бойфренд Келли изменил ей с моделью Элль Шайдер. По тому же пути пошел и Мэттью Моссхарт, специалист по кухне для веганов. В прошлом году певица была замечена в компании Рики Холла, британского манекенщика.

Сейчас никакой достоверной информации о личной жизни знаменитости нет. С уверенностью можно сказать лишь то, что Осборн с удовольствием занимается благотворительностью, за что ей честь и хвала, но о себе тоже пора подумать!

Николь Шерзингер, 40 лет

В начале карьеры Николь состояла в отношениях с участником рок-группы «311» Ником Хексамом, но до свадьбы дело не дошло. После этого женщина переключилась на спортсменов. Долгие 7 лет она встречалась с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

Пара постоянно ссорилась и мирилась, Льюис даже сделал предложение, но Николь отказала. В итоге решили не мучить друг друга и расстаться. Сейчас Николь встречается с теннисистом Григором Димитровым. Говорят, дело идет к свадьбе, так что, возможно, красавица покинет список «старых дев».

Жаклин Биссет, 73 года

На протяжении многих лет Жаклин считали одной из красивейших женщин планеты. Ей признавались в любви самые богатые и известные мужчины, но свое сердце она навсегда отдала русскому танцору Александру Годунову.

Отношения с эмигрантом из СССР складывались непросто, и этот роман закончился печально. В жизни Жаклин были и другие увлечения, которые она считает не менее яркими, но ни одно из них не привело к замужеству. Сегодня, по слухам, она встречается с женатым мужчиной.

Наоми Кэмпбелл, 47 лет

Эта модель и актриса никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Среди ее бывших кавалеров Майк Тайсон, Сильвестр Сталлоне, Флавио Бриаторе, Роберт Де Ниро, Эрик Клэптон, Адам Клейтон и другие. Один из последних бойфрендов Наоми - российский олигарх Владислав Доронин.

А длительные отношения у нее сложились только с танцором Хоакином Кортесом. Но и здесь что-то не срослось. Наоми не раз признавалась прессе, что хочет стать матерью. Вот только с надежным кандидатом на роль отца пока не складывается.

Шарлиз Терон, 42 года

В одном интервью актриса говорила, что больше ощущает себя мужчиной. Дело не в сексуальной ориентации, а в привычках: она может вечерами пить пиво, периодически ругается матом и не стыдится этого, любит носить мужскую одежду.

За спиной у Терон 8 лет гражданского брака со Стюартом Таунсендом. Говорят, что расстались они из-за несостоятельности последнего. Еще у нее был роман с Шоном Пенном, но перед самой свадьбой пара рассталась. Сейчас Шарлиз полностью окунулась в профессиональные обязанности и в заботу о детях из ЮАР, которых она усыновила.

Кайли Миноуг, 50 лет

Актриса и певица из Австралии была в отношениях с Ленни Кравицем и Робби Уильямсом. Ни с одним из них дело до свадьбы не дошло. Вообще, Кайли сама признавалась, что не умеет выбирать мужчин. К примеру, актер Джошуа Сасс воспользовался ее известностью, чтобы построить свою карьеру.

Кстати, поклонники считают, что личная жизнь Миноуг не складывается из-за ее сложного характера. Был даже случай, когда австралийка собиралась приобрести замок за 27 млн долларов, но взбунтовались соседи, которые попросту не захотели жить рядом с ней. Какова бы ни была причина, женщина до сих пор одинока и полностью сосредоточена на карьере.

Люси Лью, 49 лет

Весьма успешная актриса и модель не любит говорить о своей личной жизни. Она живет в Нью-Йорке и за долгое время лишь раз была замечена в компании седовласого мужчины, с которым прогуливалась по городским магазинам.

Но никакой информации о любовных отношениях не последовало. Поклонникам остается только гадать: с кем сейчас Люси?

Кристин Дэвис, 53 года

Причиной проблем с противоположным полом многие считают низкую самооценку Кристин. Из-за этого красотка даже в бутылку начала заглядывать, а потом лечилась от зависимости. Ее сердце смог покорить лишь фотограф Рассел Джеймсон, да и то ненадолго.

Правда, говорят, что сейчас у актрисы роман с Ником Леоне.

Дэрил Ханна, 57 лет

У американской актрисы были отношения с Джексоном Брауном, Джоном Кеннеди-младшим. Ходили слухи, что Кеннеди собирался сделать ей предложение, но его мать Жаклин была против.

Позже у Ханны были романы с Велом Килмером, Нилом Янгом и другими знаменитостями, но походом к алтарю ни один из них не закончился.