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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истборне

26.06.2018 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истборне
Фото из открытых источников


Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую волевую победу в одиночном разряде турнира в британском Истборне.

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истборне Арина Соболенко установила личный рекорд в мировом теннисном рейтинге

Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда Соболенко, занимающая 45-е место в мировом рейтинге, выиграла у 13-й ракетки планеты Юлии Гёргес из Германии - 1:6, 6:4, 6:4.

В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встретится с победительницей встречи между россиянкой Светланой Кузнецовой (57-й номер рейтинга WTA) и бельгийкой Элизе Мертенс (15).

В первом раунде Арина Соболенко обыграла в трехсетовом поединке американку Сачию Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1.

В парном разряде Арина Соболенко и Се Шувэй из Китайского Тайбэя вышли в четвертьфинал, переиграв дуэт китайских теннисисток Чжасюань Ян / Хао-Чин Чань - 6:3, 5:7, 10:7.
 

 
 
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Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда Соболенко, занимающая 45-е место в мировом рейтинге, выиграла у 13-й ракетки планеты Юлии Гёргес из Германии - 1:6, 6:4, 6:4.
 
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