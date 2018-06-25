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ЕС утвердил новую программу макрофинансовой помощи Украине на 1 млрд евро

26.06.2018 15:09 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕС окончательно одобрил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение 1 млрд евро кредитов при выполнении Киевом ряда условий, говорится в сообщении Совета ЕС в Twitter.

"Сегодняшнее решение - это признание нашего прогресса на пути реформ и подтверждение единства и солидарности с Украиной в противодействии внутренним и внешним вызовам", - написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, комментируя это решение Совета ЕС.

Целью выделения кредитных средств является покрытие финансовых потребностей и поддержка экономической стабилизации и программы проведения структурных реформ.

Как сообщалось, предварительно Совет ЕС одобрил выделение средств 29 мая. Европейский парламент утвердил выделение новой макрофинансовой помощи Украине 13 июня.

Условия предоставления макрофинпомощи будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией. В частности, одним из условий является возобновление финансирования Киева со стороны Международного валютного фонда.

Предварительные условия были сформулированы Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией в совместном заявлении. В их числе запуск системы проверки электронных деклараций, проверка данных о бенефициарах компаний, создание хорошо функционирующего специализированного антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, в меморандуме будут содержаться условия, касающиеся борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Макрофинансовая помощь выделяется на срок до 15 лет. Она будет поделена на два транша, размеры которых будут установлены дополнительно. Программа будет действовать 2,5 года с момента вступления в силу меморандума о взаимопонимании с Украиной.

Базово предполагается, что средства макрофинансовой помощи будут выделены Нацбанку, однако возможна ситуация, когда конечным их получателем станет Минфин.

Первая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины на 610 млн евро была одобрена весной 2014 года и выделена Киеву тремя траншами с мая 2014 года по апрель 2015 года.

ЕС в 2014 году одобрил для Украины также вторую подобную программу на 1 млрд евро, в рамках которой было выделено два равных транша по 500 млн евро.

Третью такую программу на 1,8 млрд евро Евросоюз одобрил 15 апреля. Она предусматривала выделение трех траншей по 600 млн евро, однако третий транш так и не был выделен из-за невыполнения Украиной согласованных условий.

Необходимость в четвертой программе возникла в связи с тем, что в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои оценки потребности страны во внешнем финансировании, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд на 2018-2019 годы.

 
 
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Совет ЕС окончательно одобрил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение 1 млрд евро кредитов при выполнении Киевом ряда...
 
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