Александр Лукашенко: Пощады за коррупцию никому не будет

Об этом сегодня заявил Президент Беларуси, принимая кадровые решения.



Новые руководители у республиканских и местных органов власти. В частности, Александр Лукашенко согласовал назначение председателей Белыничского и Круглянского райисполкомов.

Новые заместители теперь и у губернатора Минской области – Николай Рогащук ранее возглавлял столичный комитет экономики, и у министра информации – Игорь Бузовский уступил кресло главы администрации Центрального района Минска Дмитрию Петруше. Должность первого замминистра образования заняла Ирина Старовойтова. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило теперь стал первым замом, а на его прежнюю должность пришёл Виталий Смирнов. Помощник Президента по Минской области Владимир Карпяк возглавил «Белшину». Новый председатель в Высшей аттестационной комиссии. Назначая на эту должность Александра Гучка, Глава государства потребовал принципиального отношения к работе.

Назначения коснулись и дипломатической сферы. Вячеслав Бриль отправится Чрезвычайным и Полномочным Послом в Нигерию. Также он будет по совместительству представлять нашу страну в Гане и Камеруне. Алексей Швед стал генеральным консулом Беларуси в столице Турции.