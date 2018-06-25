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Нищета довела: муж пытался задушить жену, а потом заколол ее ножницами
Кровавая драма на фоне безденежья разыгралась в Лиде - 52-летний мужчина убил свою сверстницу.
Конфликт разгорелся в их квартире по улице Гастелло с самого утра.
Около 6 часов в ходе ссоры мужчина стал душить женщину, а позже нанёс ей один удар ножницами, от которого она умерла на месте.
При этом мужчина сам позвонил в милицию, после чего попытался покончить с собой - стал себе резать вены и наносить увечья в область груди.
Однако его остановили прибывшие на место оперативники. Он задержан, его действия подпадают под уголовную статью «Убийство».
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Кровавая драма на фоне безденежья разыгралась в Лиде - 52-летний мужчина убил свою сверстницу.
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