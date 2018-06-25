Нищета довела: муж пытался задушить жену, а потом заколол ее ножницами





Около 6 часов в ходе ссоры мужчина стал душить женщину, а позже нанёс ей один удар ножницами, от которого она умерла на месте.





При этом мужчина сам позвонил в милицию, после чего попытался покончить с собой - стал себе резать вены и наносить увечья в область груди.





Однако его остановили прибывшие на место оперативники. Он задержан, его действия подпадают под уголовную статью «Убийство».









uvd.grodno.by , семья считалась благополучной, оба супруга работали и в момент ссоры были трезвы. Как отмечает

Конфликт разгорелся в их квартире по улице Гастелло с самого утра.