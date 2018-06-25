ЧП в аэропорту Сеула: столкнулись два пассажирских самолёта

Всё случилось из-за сильного дождя и плохой видимости.



Один из лайнеров хвостом задел крыло другого. Оба воздушных судна повреждены. В момент столкновения в самолётах не было пассажиров. Поэтому никто не пострадал. Но часть рейсов из-за инцидента задержали.