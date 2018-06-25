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ЧП в аэропорту Сеула: столкнулись два пассажирских самолёта
Всё случилось из-за сильного дождя и плохой видимости.
Один из лайнеров хвостом задел крыло другого. Оба воздушных судна повреждены. В момент столкновения в самолётах не было пассажиров. Поэтому никто не пострадал. Но часть рейсов из-за инцидента задержали.
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Всё случилось из-за сильного дождя и плохой видимости.
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