Сегодня не стало известного поэта, одного из плеяды шестидесятников, Андрея Дементьева!

Он немного не дожил до своего 90 летнего юбилея. Андрей Дементьев считается одним из самых видных советских поэтов второй половины XX века. Будучи лауреатом Государственной премии СССР, он на протяжении более десяти лет являлся главным редактором журнала «Юность». Также Андрей Дмитриевич входил в Союз писателей Советского союза и был утвержден почетным членом Российской академии художеств. Под его авторством было выпущено множество известных и всеми любимых песен.