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Франция и Дания сражаются за первое место в группе. Онлайн

26.06.2018 16:39 — Разное | Tut.by  
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Сборные Франции и Дании пока не потерпели на чемпионате мира по футболу ни одного матча и разыграют в очном противостоянии первое место в группе С.

Французы одержали в первых турах непростые победы над Австралией (2:1) и Перу (1:0). Команда Дидье Дешама уже гарантировала себе выход в плей-офф, но пока не показывает 100% своих возможностей.


Фото: Reuters

Датчане после победы в матче с Перу (1:0) раскатали ничью с австралийцами (1:1). Если северяне хотят занять первое место в группе, то им нужно побеждать Францию. Впрочем, красно-белые еще не гарантировали себе проходи в 1/8 финала. Если они уступят Франции, а Австралия выиграет у Перу и будет иметь по итогам турниру лучшую разницу мячей (пока 2:1 у Дании против 2:3 у Австралии), то дальше идет именно команда с родины кенгуру.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча Франция — Дания.

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Сборные Франции и Дании пока не потерпели на чемпионате мира по футболу ни одного матча и разыграют в очном противостоянии первое место в группе С.
 
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