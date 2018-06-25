Мобильная связь появится в тоннелях минского метро в течение года

Мобильная связь появится в тоннелях минского метро к II Европейским играм, сообщил сегодня журналистам руководитель технического департамента СООО «Мобильные ТелеСистемы» Алексей Тяжких в пресс-центре БЕЛТА.



Станция метро «Могилевская»

«Улучшение качества связи в Минском метрополитене, в частности обеспечение непрерывной связи во всех тоннелях метро, является неотъемлемой частью подготовки к II Европейским играм.

Сегодня это совместный проект с другим оператором, который мы планируем реализовать к играм. Результатом будет сплошное покрытие внутри вагонов на всем протяжении тоннелей Минского метрополитена», — сказал Алексей Тяжких.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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