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Республиканские соревнования бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше проходят под Брестом

26.06.2018 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Во вторник, 26 июня 2018 года на учебно-тренировочном полигоне РУП «Брестэнерго» расположенном в д. Муховец Брестского района состоялось торжественное открытие Республиканских соревнований бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ (воздушных линий) 35 кВ и выше. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56745.php

Республиканские соревнования бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше проходят под Брестом

Со вступительным словом выступили первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» С.Т.Машкович и генеральный директор РУП «Брестэнерго» С.В.Леоновец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56745.php

Республиканские соревнования бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше проходят под Брестом

В течении четырех дней команды представители всех областных энергосистем Республики будут вести борьбу на шести этапах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56745.php

Республиканские соревнования бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше проходят под Брестом

Ведь победившая команда будет защищать честь страны на международных соревнованиях, которые пройдут в Бресте уже в сентябре. Команды продемонстрируют профессиональное мастерство при освобождении пострадавшего от действия электрического тока на металлической анкерной опоре ВЛ 110 кВ и оказание ему доврачебной помощи; замене дефектных изоляторов натяжного крепления фазы на анкерной опоре ВЛ 220 кВ с применением трапа; замене дефектных изоляторов в поддерживающей подвеске фазы на промежуточной опоре ВЛ 220 кВ с применением лестницы и трапа; замене дефектной дистанционной распорки расщепленной фазы ВЛ 330 кВ с применением тележки; соединении провода марки АС 300/39 с помощью спиральной арматуры на стенде; а также пройдут проверку знаний действующих правил и инструкций на ПЭВМ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56745.php

Республиканские соревнования бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше проходят под Брестом

Регулярно проводимые соревнования способствуют повышению профессионализма, сокращению травматизма на предприятии, а также позволяют поделиться опытом выполнения работ среди бригад участников, которые в свою очередь примут участие в подготовке новых кадров на местах. Брестский полигон давно известен энергетикам в Республике Беларусь и за ее пределами. Здесь установлено электрооборудование, которое работники электросетевых предприятий эксплуатируют в своей ежедневной деятельности. Таким образом, условия соревнований максимально приближены к реальным.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56745.php

Республиканские соревнования бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше проходят под Брестом

В рамках проведения соревнований устроена выставка производителей и дилеров востребованной в энергетике и инновационной продукции.

 
Теги: Брест
 
 
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Во вторник, 26 июня 2018 года на учебно-тренировочном полигоне РУП «Брестэнерго» расположенном в д. Муховец Брестского района состоялось торжественное открытие...
 
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