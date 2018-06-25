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В Бресте с 1 июля понижать бордюрный камень за счёт пандусов больше не будут
26.06.2018 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
По результатам заседания в горисполкоме комиссии по межведомственному взаимодействию и контролю по созданию безбарьерной среды, принято решение (см. п. 1.6.1):
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По результатам заседания в горисполкоме комиссии по межведомственному взаимодействию и контролю по созданию безбарьерной среды, принято решение (см. п. 1.6.1): - с 1...
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