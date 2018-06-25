В Бресте с 1 июля понижать бордюрный камень за счёт пандусов больше не будут

По результатам заседания в горисполкоме комиссии по межведомственному взаимодействию и контролю по созданию безбарьерной среды, принято решение (см. п. 1.6.1):



- с 1 июля 2018 г. выполнять сопряжения тротуаров с проезжей частью только с понижением аппарельного (пониженного) борта, с использованием тактильной плитке на тротуаре. Исключить выполнение данных работ при помощи пандусов из асфальтобетона и цементобетона.



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