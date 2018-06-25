Каким будет День Независимости? Организаторы рассказали подробности

Главное событие, конечно же, – парад. Идут последние тренировки. В этом году в него добавят красоты.



Наравне с мужчинами будут маршировать женщины. Впервые участие в параде примут китайские военные, они уже прибыли в страну. Демонстрацию оборонительной мощи страны поддержит театрализованное представление, в финале которого в столичное небо запустят тысячу шаров в цветах белорусского флага. Только в Минске в торжествах примут участие более 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Для них поколения внуков и правнуков готовят много сюрпризов.

В каждой области и районе, в каждом населённом пункте своя праздничная программа. Кульминацией торжеств станет салют. Он начнётся в 23 часа. У Стеллы Минск – город-герой салют дадут без перерывов между залпами. И это, уверяют пиротехники, будет настоящее огненное шоу.