«Темп-2018»: на форуме поддержали зелёную экономику

Молодых специалистов из 16 стран мира прокатили сегодня по столице на электробусах.



А ещё цифровая экономика и создание «зелёных» рабочих мест – эти темы обсудят более 200 делегатов международного молодёжного профсоюзного форума. Многие в Беларуси впервые. Поэтому для них подготовили обширную программу. Молодых специалистов ждут встречи с известными политиками, бизнесменами и деятелями культуры. Участников форума познакомят с организацией работы профсоюзов, особенностями регулирования трудовых взаимоотношений, развитием социального партнёрства.

Форум собрал гостей уже в четвёртый раз. Особенность этого года – широкая региональная программа. Делегаты узнают, как работают крупные промышленные предприятия в разных областях страны. В первую очередь, интересуют условия труда, льготы и гарантии для молодых специалистов. Ждёт молодежь и экскурсия по Дворцу Независимости.