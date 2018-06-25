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«Темп-2018»: на форуме поддержали зелёную экономику
Молодых специалистов из 16 стран мира прокатили сегодня по столице на электробусах.
А ещё цифровая экономика и создание «зелёных» рабочих мест – эти темы обсудят более 200 делегатов международного молодёжного профсоюзного форума. Многие в Беларуси впервые. Поэтому для них подготовили обширную программу. Молодых специалистов ждут встречи с известными политиками, бизнесменами и деятелями культуры. Участников форума познакомят с организацией работы профсоюзов, особенностями регулирования трудовых взаимоотношений, развитием социального партнёрства.
Форум собрал гостей уже в четвёртый раз. Особенность этого года – широкая региональная программа. Делегаты узнают, как работают крупные промышленные предприятия в разных областях страны. В первую очередь, интересуют условия труда, льготы и гарантии для молодых специалистов. Ждёт молодежь и экскурсия по Дворцу Независимости.
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Молодых специалистов из 16 стран мира прокатили сегодня по столице на электробусах.
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