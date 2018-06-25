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Щенок сделал массаж сердца и спас полицейского
Пончо – щенок, который работает в испанской полиции. Его и других собак учат спасать жизнь людей. На одной из тренировок полицейский решил устроить «экзамен» щенку, притворившись мёртвым.
И Пончо сразу бросился на помощь. Пёс сделал непрямой массаж сердца своему хозяину. Он начал прыгать на грудь и проверять наличие дыхания. Видео уже посмотрели более двух млн человек.
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Пончо – щенок, который работает в испанской полиции. Его и других собак учат спасать жизнь людей. На одной из тренировок полицейский решил устроить «экзамен»...
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