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Пинский РОВД напоминает пассажирам железнодорожного транспорта о соблюдении правил безопасности

26.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Пинский РОВД напоминает пассажирам железнодорожного транспорта о соблюдении правил безопасности
28 июня на территории Республики Беларусь будет проводиться профилактическая акция «Час пассажира», сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД.

Данная акция направлена на информирование граждан о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Основные цели и задачи проводимого мероприятия – обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан при нахождении на объектах транспорта и следовании в поездах.

Пинский РОВД просит граждан соблюдать все необходимые правила поведения во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а также напоминает, что необходимо обращать особое внимание на сохранность личного имущества и своевременно информировать сотрудников милиции о правонарушениях и происшествиях в подвижных составах поездов, соблюдать все требования к провозу багажа и порядка досмотра граждан на объектах транспорта, а также быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов, взрывного устройства и др.

Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны на объектах железнодорожного транспорта и неукоснительно соблюдайте все правила безопасности.

 
 
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> 28 июня на территории Республики Беларусь будет проводиться профилактическая акция «Час пассажира», сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД. Данная акция...
 
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