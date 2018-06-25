|
Пинский РОВД напоминает пассажирам железнодорожного транспорта о соблюдении правил безопасности
26.06.2018 — Разное | Полесская правда
>
Данная акция направлена на информирование граждан о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Основные цели и задачи проводимого мероприятия – обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан при нахождении на объектах транспорта и следовании в поездах.
Пинский РОВД просит граждан соблюдать все необходимые правила поведения во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а также напоминает, что необходимо обращать особое внимание на сохранность личного имущества и своевременно информировать сотрудников милиции о правонарушениях и происшествиях в подвижных составах поездов, соблюдать все требования к провозу багажа и порядка досмотра граждан на объектах транспорта, а также быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов, взрывного устройства и др.
Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны на объектах железнодорожного транспорта и неукоснительно соблюдайте все правила безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 28 июня на территории Республики Беларусь будет проводиться профилактическая акция «Час пассажира», сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД. Данная акция...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)