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Предприятия уволили с начала года больше 267 тысяч работников, а взяли - на 32 тысячи меньше
Предприятия продолжили в мае активнее увольнять работников, чем принимать новых. В прошлом месяце организации отдали трудовые книжки почти 63,5 тысячам работникам, а трудоустроили — на 19,2% меньше. Это следует из данных Белстата по численности принятых и уволенных работников в организациях за май.
В плюсе по соотношению принятых и уволенных работников в мае оказались такие сферы деятельности как горнодобывающая промышленность (+46,9%), информация и связь (+9,1%).
Больше всего в минус по уволенным работникам в мае ушло образование, где уволенных на 50,6% больше, чем принятых. В организациях, которые занимаются творчеством, спортом, развлечениями и отдыхом, этот показатель составил 43,8%, в строительстве — 18,3%.
За январь-май организации уволили чуть больше 267 тысяч человек, а взяли на работу — на 32,3 тысячи меньше.
В 2017 году в Беларуси организации
Напомним, в Беларуси
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Предприятия продолжили в мае активнее увольнять работников, чем принимать новых.
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