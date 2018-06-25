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В Барановичах снова устроят международный забег

26.06.2018 17:10 — Разное | Tut.by  
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3 июля в Барановичах по традиции отметят легкоатлетическим забегом. Первыми на BaRUNovichi RUN стартуют малыши — в 9.30, а в 10.00 бегут участники основных дистанций — на 5, 10 и 21,1 км.


Фото: BaRUNovichy RUN

Для BaRUNovichi RUN это уже пятый старт. В 2014 году, когда забег решили провести впервые, в успехе мероприятия сильно сомневались.

— Никто не верил, что нам удастся собрать участников — в том числе, иностранцев, — вспоминает организатор Алексей Чемоданов. — А всего пришло около двухсот человек. Уже тогда мы вручали майку в стартовом пакете и медаль на финише; организовывали пункты питания, «семейный забег» и лотерею с призами.

Прошлогодний BaRUNovichi RUN получился таким массовым, что из-за выдачи номеров в день старта пришлось задержать мероприятие.

— Это вызвало волну негатива, — признается Алексей. — Но мы не могли отказать и допустили всех желающих.

Сейчас, как уверяет Чемоданов, за Барановичами тянутся другие города: присматриваются, что можно перенять.

— Конечно, конкуренция среди мероприятий выросла, но мы рады, что когда-то внесли свой вклад в развитие бега в Беларуси. На нашем маленьком юбилее участников будет ждать очередная уникальная медаль, экомайка из хлопка, красивые фотографии, розыгрыш призов, перекрытые улицы и многое другое.

Чтобы участвовать в забеге, надо зарегистрироваться.

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В Барановичах 3 июля по традиции отметят легкоатлетическим забегом BaRUNovichi RUN.
 
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