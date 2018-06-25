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В Минске таксист сломал мужчине ногу за то, что тот быстро не убрал свою машину с проезда

26.06.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
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В Минске нетерпеливый водитель такси избил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

События происходили у дома на улице Веры Хоружей. Милиционеры установили, что 69-летний мужчина ожидал, пока женщина освободит парковочное место, чтобы поставить свой автомобиль. В этот момент к дому подъехала другая машина, водитель которой попросил не перекрывать ему проезд.

— Пожилой мужчина пояснил, что ему нужно несколько минут, чтобы припарковаться, но в ответ получил оскорбления, несколько ударов в грудь и в область правой голени. Потерпевшего доставили в больницу, где диагностировали закрытый перелом средней трети правой голени со смещением отломков. Нападавший с места происшествия скрылся, — рассказали в милиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали мужчину, который избил пожилого горожанина. Им оказался 52-летний водитель такси.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело по п. 7 ч. 2 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. 7 ч. 2 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь. Он водворен в...
 
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