​Аэростат и тысяча шаров в цвет белорусского флага поднимутся в небо 3 июля

Аэростат и тысяча шаров в форме сердца в цвет белорусского флага поднимутся в небо 3 июля в Минске, сообщает начальник отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Инна Адамович.

Во время военного парада ко Дню Независимости пройдёт театрализованный эпизод «Мой родны кут». В нём будет задействовано около двух тысяч участников: студенты хореографических коллективов и вокальных исполнителей. К завершению театрального эпизода на площадь выйдут дети, на одежде которых будут отображены названия городов и посёлков Беларуси как олицетворение будущего малой родины. В небо выпустят тысячу воздушных шаров в форме сердца в цвет государственного флага, одновременно в воздух поднимется аэростат с надписью «Мая радзiма».

Завершит праздничную программу 3 июля гала-концерт, который начнётся в 21.00 у обелиска «Минск – город-герой». Кульминацией гала-концерта станет акция «Споём гимн вместе» и праздничный салют.